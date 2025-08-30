Общество

Праздник малой Родины отметили в псковской деревне Неелово

В административном центре Логозовской волости – деревне Неелово – отметили праздник малой Родины, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По словам главы района, дата основания населенного пункта доподлинно неизвестна, но, по мнению некоторых краеведов, первые жители селились в этих местах с 18 века, а в 19-м деревня была уже достаточно крупной. В настоящее время здесь проживают около 1000 жителей нашего района.

Наталья Федорова вместе с председателем Собрания Владимиром Яниковым и Главой сельского поселения Любовью Фильчагиной поздравили и поблагодарили активных и неравнодушных жителей за их вклад в разные направления жизнедеятельности. С добрыми словами приветствий к гостям праздника обратилась директор Моглинской школы Елена Иванова.

«Замечательный концерт от Неёловского дома культуры стал настоящим подарком для жителей. Уважаемые жители Неелово! От души поздравляю вас с днем малой Родины: благополучия, процветания, доброго здоровья, успехов, мирного неба вам и вашим близким!»