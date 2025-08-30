Общество

Более 60% российских блогеров планируют перейти со своими каналами в Max

Более 60% российских блогеров планируют перейти со своими каналами в новый отечественный мессенджер Max, причем 27% собираются разрабатывать контент-план специально под него. Об этом сообщается в исследовании коммуникационного агентства Social Stars.

«64% российских блогеров планирует перейти со своими каналами в новый отечественный мессенджер Max (причем 10% из них отметили, что уже перешли на платформу). 31% опрошенных не планирует заводить каналы в Max в ближайшее время, 9% затрудняются ответить», — говорится в результатах исследования.

Среди причин перехода респонденты чаще всего указывают стремление охватить дополнительную аудиторию («еще одна платформа не повредит, это дополнительный трафик»), а также желание быть среди первых, кто осваивает площадку. Те, кто не готов перейти, отмечают отсутствие на платформе своей аудитории (72%) и необходимого функционала (45%). Кроме того, 65% неготовых перейти признались, что у них достаточно активных каналов, и они не хотят распыляться на новые площадки, пишет ТАСС.

Исследование также показало, что 73% опрошенных планируют публиковать в Max контент из других соцсетей. Основная причина — желание протестировать новую платформу без дополнительных затрат времени и ресурсов на создание уникального контента. Еще 27% респондентов собираются разрабатывать контент-план специально под формат и аудиторию Max.

Что касается типов контента, который блогеры планируют публиковать, то большинство (55%) делает ставку на привычные форматы — тексты и фотографии. Еще 30% собираются активно использовать видеоконтент, оставшиеся 15% будут публиковать голосовые сообщения.