Общество

Псковская делегация участвует в форуме «Ладога» в Ленобласти

С 31 августа по 4 сентября в Ленинградской области проходит XVII молодежный образовательный форум «Ладога», который собрал около 500 участников со всех регионов СЗФО – это преподаватели, студенты, историки, поисковики и волонтеры, медиа-специалисты, работники культуры и активистов. В составе псковской делегации 18 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Форум проходит под девизом «Сохранение наследия» и посвящен разработке проектов, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники форума в течение пяти дней будут работать над созданием уникального исторического квеста, который объединит очные и онлайн-форматы. Проект будет посвящен подвигам героев Отечества и представлен в других регионах страны. Также участники форума создадут восемь уникальных медиа-материалов, направленных на развенчание фейков о проведении специальной военной операции, Великой Отечественной войне и других значимых исторических событиях.

Участников форума ждут разнообразные мастер-классы, направленные на развитие лидерства, гражданской позиции и национальных ценностей. Образовательные площадки форума в этом году посвящены «коду»: «Код сообщества» — как быть лидером в своем городе, колледже, школе. «Код правды» — как создавать медиа, которые честно говорят с молодежью. «Код памяти» — как оживить историю через форматы, которые вовлекают. «Духовный код» — как находить опору в семье, традициях и культуре.

«Наша делегация представит на форуме пять грантовых проектов, защита которых состоится также в рамках мероприятия», - сообщила руководитель псковской делегации Юлия Бакилева.

Главным днем форума станет традиционный День регионов, который соберет на площадке глав регионов России под руководством полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Форум «Ладога» проходит при поддержке платформы Росмолодежь.