Общество

Для 3 050 учащихся Псковского района стартовал новый учебный год

Для 3050 учащихся Псковского района, их родителей и педагогов стартовал новый учебный год. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Это замечательное и всегда волнительное событие встретила в Моглинской средней школе. Вместе с директором Еленой Ивановой и почетными гостями праздника Фаиной Гусаковой - первым заместителем министра имущественных отношений Псковской области и Владимиром Балясовым - заместителем руководителя МУП «Колхоз имени Залита» поприветствовали присутствовавших на торжественной линейке и поздравили с новым учебным годом. Система образования района за летний период подготовлена: выполнены необходимые ремонты, поступили новые учебники, все участники процесса отдохнули и с новыми силами приступают к занятиям. Пусть новый учебный год будет успешным!» - пишет Наталья Федорова.

Она отмечает, что особенным этот год будет для первоклассников. В Моглинской школе их 84, а в районе – 315. И для 11-классников, которых 19 в этой школе и 88 в муниципалитете.

«Дорогие педагоги, уважаемые коллеги! Учитель – это по определению не только профессия, это мировоззрение, призвание, образ жизни. Чтобы учить другого, нужно постоянно учиться самому. Мало передавать знания, нужно быть наставником и педагогом в самом лучшем значении этого слова. Успехов вам ради будущего наших детей! Пусть новый учебный год будет успешным!» - поздравила с 1 сентября глава Псковского района.