Первый звонок в обновленной школе №13. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый звонок звучит 1 сентября в школах Псковской области, образовательные учреждения встречают своих повзрослевших за лето учеников. Для школы №13 в Пскове сегодня особенно торжественный день, ведь летом в здании провели капитальный ремонт, и сегодня дети вошли в обновленные классы и смогли оценить, как обстановка преобразилась за время каникул.

Ремонт в школе провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На него было выделено 114 млн 740 тысяч рублей. Также приобретено оборудование на сумму 9,05 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Подробнее о том, как отремонтированная школа №13 встречала учеников 1 сентября, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.