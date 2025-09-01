Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный ужин
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
развивающие секции для детей
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
Чем трактор лучше ламборджини
нацпроект «Молодёжь и дети»
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
ещё Общество 01.09.2025 19:290 СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 01.09.2025 20:400 «Постскриптум»: Юбилей ПЛН, старт нового учебного года и серо-коричневые ларьки. ВИДЕО 01.09.2025 20:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 1 сентября 01.09.2025 20:180 Замначальника управления кадров ФСИН посетил Псковский филиал университета 01.09.2025 20:100 К 1 сентября через границу в Псковской области в РФ ввезли 54,7 млн срезанных цветов 01.09.2025 19:500 У большинства респондентов ПЛН на сборы школьника ушло более 10 тысяч рублей
 
 
 
Самое популярное 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 27.08.2025 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Постскриптум»: Юбилей ПЛН, старт нового учебного года и серо-коричневые ларьки. ВИДЕО

01.09.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 августа. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Юбилейный вечер ПЛН – все друзья в сборе!

  • Старт нового учебного года: стройка школы на улице Юности приостановлена, подрядчики в Палкино не успели;

  • Плюс 780 млн рублей на инфраструктуру ЖКХ – регион получает дополнительные средства;

  • Новый дизайн-код для нестационарных торговых объектов – как будут выглядеть новые ларьки в Пскове?

  • Нужно ли разогнать все общественные советы?

  • В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 23 человека
01.09.2025, 20:400 «Постскриптум»: Юбилей ПЛН, старт нового учебного года и серо-коричневые ларьки. ВИДЕО 01.09.2025, 20:300 Полицейские Петербурга задержали псковича за ложное сообщение об угрозе отелю 01.09.2025, 20:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 1 сентября 01.09.2025, 20:220 Ozon скоро запустит процедуру регистрации юрлица в России
01.09.2025, 20:180 Замначальника управления кадров ФСИН посетил Псковский филиал университета 01.09.2025, 20:100 К 1 сентября через границу в Псковской области в РФ ввезли 54,7 млн срезанных цветов 01.09.2025, 20:010 Вера Алексеева покинула пост замминистра культуры Псковской области 01.09.2025, 19:500 У большинства респондентов ПЛН на сборы школьника ушло более 10 тысяч рублей
01.09.2025, 19:470 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Бананы россиянам есть низя! 01.09.2025, 19:290 СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 01.09.2025, 19:120 Погоны вручили первокурсникам Псковского филиала университета ФСИН 01.09.2025, 19:010 Алексей Наумец: 76-я дивизия написала много славных страниц в истории Вооружённых сил
01.09.2025, 18:510 Представительство Информационного центра СК РФ создали в Псковской области 01.09.2025, 18:410 Пенсионерке в Пскове грозит 7 лет лишения свободы за взрыв фейерверка в ТЦ 01.09.2025, 18:240 Опубликована программа фестиваля «Михайловский бастион» в районах Псковской области 01.09.2025, 18:120 Школа жизни: киноуроки на все случаи предлагают посмотреть псковичам
01.09.2025, 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 01.09.2025, 18:000 Псковская область стала лучшей в командном зачете на Общероссийских народных играх 01.09.2025, 17:520 Выставка авангардного живописца Элия Белютина открылась в Пскове 01.09.2025, 17:420 В РФ с 1 сентября запретили производить ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности
01.09.2025, 17:330 В Жадрицкой начальной школе в этом году за парты сядут 8 ребят 01.09.2025, 17:200 В ГД предложили упростить правила зачисления в школы детей репатриантов 01.09.2025, 17:100 Ребенка на самокате сбили на улице Розы Люксембург в Пскове  01.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 1 сентября
01.09.2025, 16:490 Александр Козловский поздравил 76-ю дивизию с 86-й годовщиной образования 01.09.2025, 16:440 90 студентов получили приглашение на стажировку в ИТ-холдинг Т1 01.09.2025, 16:390 День знаний встретили со школьниками региона депутаты областного Собрания 01.09.2025, 16:300 Наталью Анисимову избрали президентом Нотариальной палаты Псковской области
01.09.2025, 16:250 «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД. ВИДЕО 01.09.2025, 16:210 Экскурсию в Госдуму могут организовать для учеников великолукской школы №2 01.09.2025, 16:130 За неделю в Псковской области выявили 27 нетрезвых водителей 01.09.2025, 16:090 Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области
01.09.2025, 15:500 Вышел в свет свежий выпуск музейной газеты «Изборская крепость. Осень 2025» 01.09.2025, 15:370 До 10 лет тюрьмы грозит себежанину за выстрел в руку другого человека 01.09.2025, 15:310 Новые законы с 1 сентября: RuStore на всех телефонах и штраф за VPN 01.09.2025, 15:230 В Госдуме напомнили о мерах поддержки одиноких пенсионеров
01.09.2025, 15:160 Бесплатный курс для школьников и студентов предлагает Академия ТОП в Пскове 01.09.2025, 15:120 Президент Федерации ГТО Псковской области стала гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 01.09.2025, 15:110 Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем 01.09.2025, 15:010 Первый звонок в обновленной школе №13. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.09.2025, 14:520 Александр Котов: Каждый подвиг «крылатой пехоты» стал символом несгибаемого духа русских воинов 01.09.2025, 14:420 Сирены включат в Псковской области утром 3 сентября 01.09.2025, 14:390 Большинство россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ — опрос 01.09.2025, 14:370 В России вступил в силу закон, запрещающий передачу sim-карты посторонним
01.09.2025, 14:280 До +24 градусов прогнозируют в Псковской области 2 сентября 01.09.2025, 14:180 Президент Федерации ГТО Псковской области: Слова «соревнования» боятся все 01.09.2025, 14:130 Псковская область опустилась на 60 место среди регионов РФ по высокопроизводительным рабочим местам 01.09.2025, 14:090 Торжественная линейка прошла в великолукском лицее №10
01.09.2025, 13:580 Более 200 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 01.09.2025, 13:480 ГТО доступно для всех — президент псковской областной федерации 01.09.2025, 13:420 Международному клубу дружбы Псковской области исполнился год 01.09.2025, 13:410 Здание «Дома связи» отремонтируют в Пскове к осени 2026 года
01.09.2025, 13:370 Красная Горка - кладбище «коммунаров» у Покровской башни в Пскове 01.09.2025, 13:290 В «Михайловском» впервые открылась выставка «с китайской темой» 01.09.2025, 13:280 Умер художник-постановщик «Острова сокровищ» и «Капитана Врунгеля» Сахалтуев 01.09.2025, 13:160 Новоселье с кошки начинает половина россиян – опрос
01.09.2025, 13:080 В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей 01.09.2025, 13:070 Для 3 050 учащихся Псковского района стартовал новый учебный год 01.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Юбилей ПЛН, старт нового учебного года и серо-коричневые ларьки 01.09.2025, 12:590 Псковская делегация участвует в форуме «Ладога» в Ленобласти
01.09.2025, 12:460 Глава Федерации ГТО Псковской области похудела на 30 кг, чтобы стать примером для детей  01.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД 01.09.2025, 12:310 ВТБ принимает заявления на выпуск Пушкинской карты 01.09.2025, 12:270 В обновленной школе №13 в Пскове прозвучал первый звонок. ФОТО
01.09.2025, 12:240 Объявлен кастинг нового сезона фестиваля красоты «Миссис Псков» 01.09.2025, 12:110 Арт-скамейку установят у псковского театра в честь юбилея Александра Стройло 01.09.2025, 12:070 Формовщик цеха псковского завода ЖБИ-1 осужден за смертельный инцидент 01.09.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с президентом Федерации ГТО Псковской области
01.09.2025, 11:580 «Постскриптум»: Юбилей ПЛН, старт нового учебного года и серо-коричневые ларьки 01.09.2025, 11:570 Игорь Иванов: 1 сентября — важный этап в жизни каждого ребёнка 01.09.2025, 11:450 В России к 1 сентября ввели в строй 22 новых колледжа 01.09.2025, 11:340 «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД
01.09.2025, 11:280 В России число мошенничеств с использованием мессенджеров выросло на треть 01.09.2025, 11:260 Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове собрал более пяти тысяч зрителей 01.09.2025, 11:180 Время на уплату штрафа для владельцев иностранных авто сократят в 60 раз 01.09.2025, 11:110 Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год принесет много новых открытий и побед
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru