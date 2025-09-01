«Постскриптум»: Юбилей ПЛН, старт нового учебного года и серо-коричневые ларьки. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 августа. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
Юбилейный вечер ПЛН – все друзья в сборе!
Старт нового учебного года: стройка школы на улице Юности приостановлена, подрядчики в Палкино не успели;
Плюс 780 млн рублей на инфраструктуру ЖКХ – регион получает дополнительные средства;
Новый дизайн-код для нестационарных торговых объектов – как будут выглядеть новые ларьки в Пскове?
Нужно ли разогнать все общественные советы?
В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко.