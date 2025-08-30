Бесплатный курс для школьников и студентов предлагает Академия ТОП в Пскове

Компьютерная Академия ТОП в Пскове принимает активное участие в проведении образовательного проекта Минцифры — «Код будущего». Наш филиал стал площадкой по реализации программы «Стань экспертом по ИИ: от основ до продвинутых техник работы с искусственным интеллектом».
К обучению принимаются учащиеся 8-11 классов и колледжей. Это прекрасная возможность получить современные знания в сфере IT, которые помогут в будущем определиться с профессией.
Все успешно завершившие курс получают сертификат, который может добавить до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Сертификат срока годности не имеет.
Обучение полностью оплачивает государство, количество мест ограничено.
Вам необходимо:
Скорее свяжитесь с нашей учебной частью по номеру 8(8112) 296-442 или оставьте заявку на обучение по ссылке.
Реклама: АНО ДПО «Академия ТОП». ИНН: 7730265193. Erid: 2SDnjd5hNce