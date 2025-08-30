Общество

Бесплатный курс для школьников и студентов предлагает Академия ТОП в Пскове

Компьютерная Академия ТОП в Пскове принимает активное участие в проведении образовательного проекта Минцифры — «Код будущего». Наш филиал стал площадкой по реализации программы «Стань экспертом по ИИ: от основ до продвинутых техник работы с искусственным интеллектом».

К обучению принимаются учащиеся 8-11 классов и колледжей. Это прекрасная возможность получить современные знания в сфере IT, которые помогут в будущем определиться с профессией.

Все успешно завершившие курс получают сертификат, который может добавить до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Сертификат срока годности не имеет.

Обучение полностью оплачивает государство, количество мест ограничено.

Вам необходимо:

Взять справку в школе/ колледже, о том, что являетесь школьником/студентом с указанием класса/курса и названия специальности. К участию допускаются только студенты, обучающиеся по программам IT-отрасли. Создать личный кабинет в Госуслугах. Подача заявки будет осуществляться через них.

Скорее свяжитесь с нашей учебной частью по номеру 8(8112) 296-442 или оставьте заявку на обучение по ссылке.

Реклама: АНО ДПО «Академия ТОП». ИНН: 7730265193. Erid: 2SDnjd5hNce