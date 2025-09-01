Общество

У большинства респондентов ПЛН на сборы школьника ушло более 10 тысяч рублей

Каждый пятый респондент Псковской Ленты Новостей на сборы одного ребенка в школу потратил от 10 до 20 тысяч рублей. Это следует из опроса, в котором приняли участие 116 человек.

Только 3.5% респондентов в этом году потратили до 5 000 рублей. 12.9% голосующих выложили больше 20 000 рублей, а 8.6% участников опроса отметили, что на сбору ушло «так много, что страшно считать». Уложиться в 10 000 рублей смогли лишь 2.6% респондентов, которые купили только самое необходимое.

Половина опрошенных (50%) не имеет детей школьного возраста.

Основная часть опрошенных потратила от 10 000 до 20 000 рублей или больше, что подчеркивает растущие затраты на образование и подготовку детей к школе. Небольшая доля респондентов смогла минимизировать свои расходы, в том числе, за счет купленного в предыдущие годы.

