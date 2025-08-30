Общество

В Жадрицкой начальной школе в этом году за парты сядут 8 ребят

В Жадрицкой начальной общеобразовательной школе (филиал Новоржевской школы) в этом году за парту сядут 8 ребят, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацканян / «ВКонтакте»

«По традиции встречаю День знаний в самом маленьком учебном учреждении депутатского округа номер 9 – Жадрицкой начальной общеобразовательной школе (филиал Новоржевской школы)», — сообщил он.

В этом году за парты сядут 8 ребят, среди которых один первоклассник. Педагог Елена Иванова, как отметил депутат, является практически второй мамой для каждого из своих учеников. Также трое малышей посещают дошкольное отделение.

Депутат от души поздравил детей со стартом нового учебного года, пожелал интересных открытий, хороших оценок и крепких знаний. Родителям он пожелал терпения. В качестве подарка для физического развития детей депутат вручил школе сертификат на приобретение спортивного инвентаря, чтобы уроки физкультуры проходили с пользой и интересно.