Общество

Власти готовят смягчение налоговой нагрузки для металлургов

Власти готовят смягчение налоговой нагрузки для металлургов. При расчете и уплате акциза на жидкую сталь продукты восстановления железа (губчатое железо, чугун и другие) могут приравнять к лому черных металлов, что может повлиять на объемы налоговых выплат. Проработать нововведение поручил вице-премьер Денис Мантуров, следует из протокола совещания у чиновника от 21 мая. Обсуждение этого вопроса продолжается до сих пор, сообщил источник редакции.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Сейчас от акциза освобождаются предприятия, которые производят сталь в электропечах и используют не менее 80% лома в качестве сырья. Предложение правительства — разрешить учитывать в этой 80-процентной квоте не только лом, но и продукты прямого восстановления железа (например, чугун или губчатое железо), пишут «Известия».

Акциз был введен с 1 января 2022 года, придя на смену действовавшим до конца 2021-го экспортным пошлинам. Ставка составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если экспортная цена сляба за календарный месяц, умноженная на среднее значение курса доллара США к рублю, оказалась меньше 30 тыс. рублей за тонну.

«Инициатива может расцениваться как серьезная поддержка правительством неинтегрированных электрометаллургов. В расчете ставки акциза на сталь учитываются особенности, связанные с рыночной стоимостью сырья (стального лома), и дополнительные расходы, связанные со свойством производимой стали и ее химическим составом. В итоге металлургические предприятия, которые могут использовать собственный чугун в электропечах, получают возможность более рентабельного производства по сравнению с «независимыми» заводами, закупающими металлом, его цена демонстрирует устойчивую восходящую динамику», — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Речь может идти о снижении фискальной нагрузки с заводов на 30-40 млрд рублей в год из около 200 млрд, которые выплачиваются по акцизу, отметил эксперт. Мера поддержки представляется логичной в условиях санкционного давления на российский бизнес, сложностей с доступом к оборудованию и рынкам сбыта, заключил специалист.