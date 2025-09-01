Общество

Дополнительное финансирование на спил аварийных деревьев хотят выделить в Дно

Спил аварийных деревьев продолжается в городе Дно, сообщил в своем Telegram-канале глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков.

Фото здесь и далее: Владимир Цветков / Telegram-канал

«Ко мне продолжают поступать обращения жителей Дно по поводу спила аварийных деревьев. Работу эту продолжаем. В первую очередь устраняем деревья, обрушение которых представляет опасность для жилых домов, объектов газового хозяйства, линий электропередачи», - рассказал глава.

По его словам, выполняется также часть заявок от населения, поданных в администрацию района ещё в 2023 году.

«Прошу отнестись с пониманием к тому, что выполнение заявок происходит не так оперативно, как бы нам всем этого хотелось. Сейчас рассматриваем вопрос о выделении дополнительного финансирования для этой работы», - заключил Владимир Цветков.