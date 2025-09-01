Общество

Завершены работы по благоустройству воинских захоронений в деревне Болгатово и Духново Псковской области

Завершены работы по благоустройству воинских захоронений на территории Болгатовского теротдела благодаря реализации двух проектов в рамках ТОС. Об этом пишет глава Опочецкого района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Фото: Юрий Ильин / Telegram-канал

Деревня Болгатово, проект ТОС «Старт» - «Помним, чтим, гордимся». Проект направлен на сохранение памяти героев войны, восстановление памятников и мест захоронений, поддержание их в достойном состоянии.

Деревня Духново, проект ТОС «Возрождение» - «И помнит мир спасённый». Проект также посвящен увековечению памяти защитников Родины, восстановлению мемориалов и улучшению внешнего вида территорий вокруг захоронений.



«Благодарю ТОСовцев за неравнодушие, активное участие в сохранении исторической памяти и уважение к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны», - пишет Юрий Ильин.