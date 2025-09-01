Жители Псковской области наблюдали северное сияние в разных уголках региона в ночь на 3 сентября

В ночь с 2 на 3 сентября жители Псковской области могли стать свидетелями удивительного природного явления — северного сияния. Псковичи запечатлели зрелище из разных уголков региона. Фотографии и видеоролики явления опубликованы в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте».
Первые снимки северного сияния появились из Изборска. Сами фото были сделаны на телефон.
«Предчувствие не подвело. Открыл сезон», - отметил автор фотографий.
Затем псковичи продолжил делится наблюдениям из района Писковичи, в деревне Муровицы. Фотографии были сделаны в период с 22:00 до 22:30. Автор фотографий отметила, что в моменте отчетливо были видны всполохи и световые столбы сияния.
А также в Гдовском районе, где сияние было видно в деревне Полично.
Не обошлось без впечатляющих видеороликов и из Опочецкого района, деревни Паново над озером Глубокое.
Видео: Юлия Лионова / «ВКонтакте»
В Себеже небесное явление было запечатлено около 00:40 ночи.
Фото: Олеся Трофимова / «ВКонтакте»
Заключительным видеороликом поделились жители Новоржева.
Видео: Наталия Зорина / «ВКонтакте»
«Новоржев сияет», - отметила автор видео.