Общество

Жители Псковской области наблюдали северное сияние в разных уголках региона в ночь на 3 сентября

В ночь с 2 на 3 сентября жители Псковской области могли стать свидетелями удивительного природного явления — северного сияния. Псковичи запечатлели зрелище из разных уголков региона. Фотографии и видеоролики явления опубликованы в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте».

Первые снимки северного сияния появились из Изборска. Сами фото были сделаны на телефон.

«Предчувствие не подвело. Открыл сезон», - отметил автор фотографий.

Затем псковичи продолжил делится наблюдениям из района Писковичи, в деревне Муровицы. Фотографии были сделаны в период с 22:00 до 22:30. Автор фотографий отметила, что в моменте отчетливо были видны всполохи и световые столбы сияния.

Фото: Алина Суббочевская / «ВКонтакте».

А также в Гдовском районе, где сияние было видно в деревне Полично.

Фото: Катерина Тишкова / «ВКонтакте».

Не обошлось без впечатляющих видеороликов и из Опочецкого района, деревни Паново над озером Глубокое.

Видео: Юлия Лионова / «ВКонтакте»

В Себеже небесное явление было запечатлено около 00:40 ночи.

Фото: Олеся Трофимова / «ВКонтакте»

Заключительным видеороликом поделились жители Новоржева.

Видео: Наталия Зорина / «ВКонтакте»

«Новоржев сияет», - отметила автор видео.