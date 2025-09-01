Общество

Жители Псковского района могут проголосовать за обеспечение деревень сетью 4G

28 населенных пунктов Псковского района участвуют в общественном голосовании по отбору деревень, которые в 2026 году будут обеспечены сотовой связью и интернетом 4G, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В голосовании участвуют:

Логозовская волость: Подосье, Федоровщина, Дуброво, Логозовичи, Неелово-2;

Писковичская волость: Голубово, Ваулино, Паклино, Солоново, Загорицы;

Торошинская волость: Крипецкое-1, Подборовье-1, Подборовье-3, Торошино, Черняковицы;

Середкинская волость: Верхолино, Спасовщина, Гверздонь;

Ядровская волость: Похвальщина, Барбаши, Горушка, Горнево;

Карамышевская волость: Большое Загорье, Быстрецово, Лопатово;

Ершовская волость: Ершово;

Завеличенская волость: Опочицы;

Краснопрудская волость: Кирово;

Проголосовать можно:

по ссылке;

по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, указав в письме имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет (письмо может быть коллективным).

Наталья Федорова отметила, что проголосовать можно до 9 ноября включительно. Отдать свой голос за любой участвующий в отборе населенный пункт могут совершеннолетние граждане, зарегистрированные на территории Псковской области. Голосование проводит Минцифры в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».