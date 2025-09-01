Псковcкая обл.
Общество

Дейтинговая мурмурация

03.09.2025 13:12

На федеральном уровне предложено запретить сайты знакомств как рассадники разврата, мошенничеств и прочих преступлений. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера собрала истории неудачного использования подобных сервисов и те, что привели к счастливым бракам, вспомнила недавнюю гибель псковички, избитой до смерти на первом свидании знакомым с сайта, а также узнала мнения священника и психолога об использовании дейтинговых приложений.

 

Кто ел мои блинчики?

Запретить сайты знакомств – такую радикальную меру предлагает бывший госслужащий, а ныне руководитель общественной организации «Федеральный проект по борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Громкими делами антикоррупционной направленности организация пока не прославилась, ее глава больше известен как автор заявлений в правоохранительные органы и прочие инстанции на Данилу Козловского, Лию Ахеджакову, Аллу Пугачеву, Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова. В частности, два года назад после обвинений в адрес Козловского о дискредитации Вооруженных сил общественник проиграл артисту суд на 1 рубль по иску о защите чести и достоинства.

С публичных персон Виталий Бородин переключился на цифровые сервисы для дейтинга, то есть поиска пары с романтическими целями. Ссылаясь на депутата Госдумы Виталия Милонова, предлагавшего ранее запретить в стране порно, общественник дал свою оценку сайтам и приложениям для поиска партнера.

«Такие платформы развращают молодежь, - выразил уверенность Виталий Бородин. - У нас юноши сейчас все разучились ухаживать за девушкой. На таких сайтах часто сидят мошенники и другие преступники. Сколько было случаев, когда девушка знакомилась с парнем в интернете, шла на свидание и погибала».

Действительно, такие случаи регулярно попадают в криминальную хронику. В Пскове последний произошел 3 января 2023 года, когда горожанка (ее возраст правоохранители не называли), пообщавшись на сайте знакомств с 55-летним мужчиной, отправилась к нему в гости на улицу Олега Кошевого, где была до смерти избита во время совместного застолья. Позже эксперты насчитали на ее голове, грудной клетке, руках и ногах следы от 21 удара. «Смерть наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами туловища», - так записали в протоколе. Злодею дали девять лет колонии общего режима.

«Сидела на сайте знакомств, ходила на свидания, - делится своим опытом псковичка Карина Минеева. - Что могу сказать: до свиданий надо еще отсеять кучу неадеквата в личке. Один требовал, чтобы я сразу к нему домой приехала, другой явно искал новую маму своему маленькому сыну, то есть не теплых отношений с живой женщиной, а бесплатную няньку. Личное общение состоялось с единицами, да и то как-то не задалось. То кавалер по своему почину заказал мне в кафе блинчики, а, когда я их есть не стала, сам умял, заявив, что голоден после тренировки. Еще у одного явно были комплексы насчет своей внешности, все говорил, что скоро худеть начнет. В общем, удалила я анкету из этого цирка».

«Так, этого вычеркиваем, а этому дадим еще один шанс».

От мужчин же можно услышать жалобы на замаскированных эскортниц, которые после непродолжительной переписки выставляют ценник.

Долго и счастливо

В описанном выше случае со смертельным исходом преступник и жертва нашли друг друга на сайте знакомств. Но виноват ли в этом сервис, или каждый находит то, что сам ищет? Полно положительных примеров и созданных семей.

Псковичка Маргарита Романова в этом году отметила девятую годовщину свадьбы. За прошедшее время в семье появились сын и дочь. Их родители нашли друг друга на сайте знакомств.

«Регистрироваться на сайте или нет, каждый взрослый человек решает сам. Но своё счастье я нашла именно там. Запретить можно, а это как-то решит проблему? Люди в принципе разучились общаться друг с другом, - подтверждает женщина мысль общественника, но смотрит на проблему под другим углом. - Не все люди могут подойти на улице познакомиться, постесняются, а через интернет у таких людей есть хоть какой-то шанс встретить своего человека. Про разврат говорите? Так его и без сайтов знакомств хватает».

Каждый сможет найти то, что ищет.

Еще двое детей растет в семье псковича Камиля Иголкина, его ячейка тоже выросла из переписки на сайте знакомств.

«Надеюсь, что в аду будет отдельный котел для людей, которые хотят решать за других, как нужно жить правильно, - категорично заявляет мужчина. - Общественники должны делать что-то полезное для общества, а не придумывать всякую чушь. У нас из каждого утюга кричат, что нужно решать демографическую проблему. Даже студенткам приплачивают за то, что раньше осуждалось. В этих условиях любой сервис, готовый сводить людей, работает только в плюс для государства».

Камиль Иголкин считает, что предложение общественников показывает, насколько те далеки от реальной жизни. Дело не в том, что у людей есть потребность в специализированных сервисах – напротив, их популярность с развитием соцсетей угасает, единомышленников можно найти в сетевом сообществе по интересам, необязательно для этого идти в дейтинговые сервисы. Но они упрощают задачу для находящихся в активном поиске.

«Знакомства на улице - это «кот в мешке». Ты смотришь только на внешний вид человека и практически ничего о нем не знаешь, а здесь это условный информационный каталог, где ты уже можешь что-то узнать о собеседнике и понять, что он тебе точно не подходит или, наоборот, подходит, - приводит он аргумент в пользу сервиса. - Забавное наблюдение: в свое время видел анкеты многих знакомых людей, некоторые из них точно состояли в отношениях или в браке. Либо забывали удалить страницу, либо были другие мотивы».

Мужчина уверен, что в случае введения ограничений желающие смогут легко обходить запрет, как уже делают это с запрещенными соцсетями.

Полно примеров создания семей после переписки, как полно и негативного опыта – все, как после обычных знакомств.

Инструмент для незрелого общества

«Опасность общения в интернете заключается в том, что люди, не видя друг друга, начинают достраивать образ собеседника, опираясь на собственные фантазии, - предупреждает протоиерей Роман Ледин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии. - Получается идеальная картина, которая способствует быстрому возникновению влечения и ярких чувств, а потом, при более продолжительном знакомстве, этот образ разрушается. На этом фоне случаются разочарования и жизненные катастрофы».

Священник рассказывает, что в опыте его прихожан есть как положительные, так и отрицательные истории использования дейтинговых сервисов. Но даже в случае завершения знакомства счастливым браком, во время поиска приходится сталкиваться с множеством неподходящих кандидатур. Известны отцу Роману и истории фатального расхождения целей: его прихожанки чаще ищут на сайтах знакомств кандидатов в супруги, но потенциальные мужья дальше интимных отношений готовы двигаться не всегда.

Но не у всех.

«Из-за незрелости общества этот инструмент используется чаще в нехорошем контексте, - считает священник. - Мое мнение: если общество наше не повзрослело до такой степени, чтобы ответственно пользоваться такими сайтами, можно попробовать их и запретить, тогда людям придётся искать другие способы, чтобы познакомиться. Я сторонник личного общения, ведь только так можно лучше узнать человека, с которым хочешь связать свою судьбу».

Конвейер без чувств

Практикующий психолог Елена Григорьева отмечает, что цифровые сервисы знакомств экономят время при поиске партнера по определенным параметрам. На конкретный запрос проще найти пару в месте скопления большого числа потенциальных партнеров.

«Интернет меняет сами формы человеческого взаимодействия. Они становятся усеченными, обедненными, в них нет полноты присутствия, - соглашается она со священнослужителем в главном. - Но живем-то мы в своих реальных телах, не в цифровых, не в образах, которые создаем на экране. В реальности ты, как на ладони, и никуда не спрячешься, не отретушированный. Реальный контакт индивидуален, уязвим, предполагает вчувствование, сонастройку, замедление. При цифровом общении не приходится переносить встречу с трудными переживаниями: страхом, что тебя отвергнут, стыдом, стеснением, волнением, которыми неизбежно сопровождается реальное знакомство. Появляется иллюзия более легкого обхождения: отвергли - заблокировал - следующая. Конвейер, взаимозаменяемость, обесценивание. И никто не видит, как ты при этом себя чувствуешь».

В цифровую эпоху не каждый гоов пуститься в авантюру реального поиска в толпе.

Сайты и приложения для знакомств получаются чем-то вроде топора: можно дров нарубить и согреться, а можно голову отсечь. Или кредита: потратить на покупку жилья, взвешенно оценив свои возможности по обслуживанию, или прогулять деньги по кабакам, оставшись в итоге в долговой яме. Аналогий можно приводить массу, но есть факт, и состоит он в том, что подобные сервисы стали неотъемлемой частью жизни. Если их запретить или прикрутить внутри что-то вроде «цифровой полиции нравов», автоматически отсекающей непристойности (например, блокирующей пользователя за определенную лексику), – можно не сомневаться, что в эпоху тотальной цифровизации потребность людей в поиске отношений найдет выход в другой плоскости. Раньше были вечера для тех, «кому за…», они сменились строчками в газетах бесплатных объявлений, теперь настали времена более технологичных сервисов. Однажды отомрут и они – как только человечество придумает что-то новое. И тогда одинокие люди в поисках пары, словно скворцы во время мурмурации – фигурного перемещения по небу целой стаей – перелетят на новое место. Но искать, с кем заселиться в один скворечник, вряд ли перестанут.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
