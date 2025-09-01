Дейтинговая мурмурация

На федеральном уровне предложено запретить сайты знакомств как рассадники разврата, мошенничеств и прочих преступлений. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера собрала истории неудачного использования подобных сервисов и те, что привели к счастливым бракам, вспомнила недавнюю гибель псковички, избитой до смерти на первом свидании знакомым с сайта, а также узнала мнения священника и психолога об использовании дейтинговых приложений.
Запретить сайты знакомств – такую радикальную меру предлагает бывший госслужащий, а ныне руководитель общественной организации «Федеральный проект по борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Громкими делами антикоррупционной направленности организация пока не прославилась, ее глава больше известен как автор заявлений в правоохранительные органы и прочие инстанции на Данилу Козловского, Лию Ахеджакову, Аллу Пугачеву, Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова. В частности, два года назад после обвинений в адрес Козловского о дискредитации Вооруженных сил общественник проиграл артисту суд на 1 рубль по иску о защите чести и достоинства.
С публичных персон Виталий Бородин переключился на цифровые сервисы для дейтинга, то есть поиска пары с романтическими целями. Ссылаясь на депутата Госдумы Виталия Милонова, предлагавшего ранее запретить в стране порно, общественник дал свою оценку сайтам и приложениям для поиска партнера.
Действительно, такие случаи регулярно попадают в криминальную хронику. В Пскове последний произошел 3 января 2023 года, когда горожанка (ее возраст правоохранители не называли), пообщавшись на сайте знакомств с 55-летним мужчиной, отправилась к нему в гости на улицу Олега Кошевого, где была до смерти избита во время совместного застолья. Позже эксперты насчитали на ее голове, грудной клетке, руках и ногах следы от 21 удара. «Смерть наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами туловища», - так записали в протоколе. Злодею дали девять лет колонии общего режима.
«Сидела на сайте знакомств, ходила на свидания, - делится своим опытом псковичка Карина Минеева. - Что могу сказать: до свиданий надо еще отсеять кучу неадеквата в личке. Один требовал, чтобы я сразу к нему домой приехала, другой явно искал новую маму своему маленькому сыну, то есть не теплых отношений с живой женщиной, а бесплатную няньку. Личное общение состоялось с единицами, да и то как-то не задалось. То кавалер по своему почину заказал мне в кафе блинчики, а, когда я их есть не стала, сам умял, заявив, что голоден после тренировки. Еще у одного явно были комплексы насчет своей внешности, все говорил, что скоро худеть начнет. В общем, удалила я анкету из этого цирка».
«Так, этого вычеркиваем, а этому дадим еще один шанс».
От мужчин же можно услышать жалобы на замаскированных эскортниц, которые после непродолжительной переписки выставляют ценник.
В описанном выше случае со смертельным исходом преступник и жертва нашли друг друга на сайте знакомств. Но виноват ли в этом сервис, или каждый находит то, что сам ищет? Полно положительных примеров и созданных семей.
Псковичка Маргарита Романова в этом году отметила девятую годовщину свадьбы. За прошедшее время в семье появились сын и дочь. Их родители нашли друг друга на сайте знакомств.
«Регистрироваться на сайте или нет, каждый взрослый человек решает сам. Но своё счастье я нашла именно там. Запретить можно, а это как-то решит проблему? Люди в принципе разучились общаться друг с другом, - подтверждает женщина мысль общественника, но смотрит на проблему под другим углом. - Не все люди могут подойти на улице познакомиться, постесняются, а через интернет у таких людей есть хоть какой-то шанс встретить своего человека. Про разврат говорите? Так его и без сайтов знакомств хватает».
Каждый сможет найти то, что ищет.
Еще двое детей растет в семье псковича Камиля Иголкина, его ячейка тоже выросла из переписки на сайте знакомств.
«Надеюсь, что в аду будет отдельный котел для людей, которые хотят решать за других, как нужно жить правильно, - категорично заявляет мужчина. - Общественники должны делать что-то полезное для общества, а не придумывать всякую чушь. У нас из каждого утюга кричат, что нужно решать демографическую проблему. Даже студенткам приплачивают за то, что раньше осуждалось. В этих условиях любой сервис, готовый сводить людей, работает только в плюс для государства».
Камиль Иголкин считает, что предложение общественников показывает, насколько те далеки от реальной жизни. Дело не в том, что у людей есть потребность в специализированных сервисах – напротив, их популярность с развитием соцсетей угасает, единомышленников можно найти в сетевом сообществе по интересам, необязательно для этого идти в дейтинговые сервисы. Но они упрощают задачу для находящихся в активном поиске.
«Знакомства на улице - это «кот в мешке». Ты смотришь только на внешний вид человека и практически ничего о нем не знаешь, а здесь это условный информационный каталог, где ты уже можешь что-то узнать о собеседнике и понять, что он тебе точно не подходит или, наоборот, подходит, - приводит он аргумент в пользу сервиса. - Забавное наблюдение: в свое время видел анкеты многих знакомых людей, некоторые из них точно состояли в отношениях или в браке. Либо забывали удалить страницу, либо были другие мотивы».
Мужчина уверен, что в случае введения ограничений желающие смогут легко обходить запрет, как уже делают это с запрещенными соцсетями.
Полно примеров создания семей после переписки, как полно и негативного опыта – все, как после обычных знакомств.
«Опасность общения в интернете заключается в том, что люди, не видя друг друга, начинают достраивать образ собеседника, опираясь на собственные фантазии, - предупреждает протоиерей Роман Ледин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии. - Получается идеальная картина, которая способствует быстрому возникновению влечения и ярких чувств, а потом, при более продолжительном знакомстве, этот образ разрушается. На этом фоне случаются разочарования и жизненные катастрофы».
Священник рассказывает, что в опыте его прихожан есть как положительные, так и отрицательные истории использования дейтинговых сервисов. Но даже в случае завершения знакомства счастливым браком, во время поиска приходится сталкиваться с множеством неподходящих кандидатур. Известны отцу Роману и истории фатального расхождения целей: его прихожанки чаще ищут на сайтах знакомств кандидатов в супруги, но потенциальные мужья дальше интимных отношений готовы двигаться не всегда.
Но не у всех.
Практикующий психолог Елена Григорьева отмечает, что цифровые сервисы знакомств экономят время при поиске партнера по определенным параметрам. На конкретный запрос проще найти пару в месте скопления большого числа потенциальных партнеров.
«Интернет меняет сами формы человеческого взаимодействия. Они становятся усеченными, обедненными, в них нет полноты присутствия, - соглашается она со священнослужителем в главном. - Но живем-то мы в своих реальных телах, не в цифровых, не в образах, которые создаем на экране. В реальности ты, как на ладони, и никуда не спрячешься, не отретушированный. Реальный контакт индивидуален, уязвим, предполагает вчувствование, сонастройку, замедление. При цифровом общении не приходится переносить встречу с трудными переживаниями: страхом, что тебя отвергнут, стыдом, стеснением, волнением, которыми неизбежно сопровождается реальное знакомство. Появляется иллюзия более легкого обхождения: отвергли - заблокировал - следующая. Конвейер, взаимозаменяемость, обесценивание. И никто не видит, как ты при этом себя чувствуешь».
В цифровую эпоху не каждый гоов пуститься в авантюру реального поиска в толпе.
Сайты и приложения для знакомств получаются чем-то вроде топора: можно дров нарубить и согреться, а можно голову отсечь. Или кредита: потратить на покупку жилья, взвешенно оценив свои возможности по обслуживанию, или прогулять деньги по кабакам, оставшись в итоге в долговой яме. Аналогий можно приводить массу, но есть факт, и состоит он в том, что подобные сервисы стали неотъемлемой частью жизни. Если их запретить или прикрутить внутри что-то вроде «цифровой полиции нравов», автоматически отсекающей непристойности (например, блокирующей пользователя за определенную лексику), – можно не сомневаться, что в эпоху тотальной цифровизации потребность людей в поиске отношений найдет выход в другой плоскости. Раньше были вечера для тех, «кому за…», они сменились строчками в газетах бесплатных объявлений, теперь настали времена более технологичных сервисов. Однажды отомрут и они – как только человечество придумает что-то новое. И тогда одинокие люди в поисках пары, словно скворцы во время мурмурации – фигурного перемещения по небу целой стаей – перелетят на новое место. Но искать, с кем заселиться в один скворечник, вряд ли перестанут.
Юлия Магера