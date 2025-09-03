Общество

Армен Мнацканян: Пенсии гарантируются Конституцией

Россия — правовое государство, здесь пенсии гарантируются гражданам по Конституции, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, экс-глава комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей мнение депутата Государственной Думы Ирины Родниной о том, что россияне должны самостоятельно заботиться о своем будущем пенсионном обеспечении, не полагаясь исключительно на государственную поддержку.

«Конечно, неправильно так говорить, ведь мы живем в правовом государстве, и человек должен надеяться на то, что если он уйдет по старости на пенсию, ему эту пенсию должны дать. А если он инвалидом станет, соответствующие службы должны помогать. Это общепринятая человеческая норма», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

В России тем не менее нужно пересмотреть подход к расчету пенсии, продолжил парламентарий. По его мнению, на сегодняшний день у людей с большим трудовым стажем зачастую пенсии могут оказаться незначительно выше, чем у людей, которые почти не работали.

«Я думаю, она (Ирина Роднина) должна была сказать следующее: какую заработал пенсию, такую и будешь получать. Вот эта формула должна быть. Я уже как-то говорил, что мы должны пересмотреть пенсии в том плане, что ты сколько денег заработал, столько получаешь. А не приравнивать их. А то один не работал, ничего не сделал — а в пенсиях разница тысяча рублей. Вот это неправильно. Поэтому я думаю, что, может быть, она (Ирина Роднина) слишком много правовых документов принимает, поэтому чуть-чуть оторвалась от реальности. Мое мнение, что мы живем в правовом государстве, где по Конституции нам гарантированы пенсии по старости и все социальные нормы, бесплатное образование и все прочее», - заключил Армен Мнацаканян.