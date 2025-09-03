Общество

Акция «Голубь мира» состоялась в Пскове

Ежегодная мемориальная акция «Голубь мира» состоялась в псковском сквере 60-летия Великого Октября 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов и скорбят о тех, чьи жизни были оборваны. Все жители и гости города могут присоединиться к акции и зажечь свечи в форме голубя — символа мира и надежды. Начало в 19:00.

В память о всех жертвах террористов в Псковской области пройдут памятно-траурные мероприятия, проведут тематические уроки, классные часы, лекции и многое другое.

Напомним, дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане (Северная Осетия), когда боевики захватили школу №1. В результате теракта погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.