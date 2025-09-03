Общество

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели в псковских исправительных колониях

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области провели мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом сегодня, 3 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В исправительных колониях, следственных изоляторах и учреждениях специального типа, предназначенных для отбывания наказания в виде принудительных работ, состоялся комплекс памятных и профилактических мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В пенитенциарных учреждениях региона работа в этом направлении ведется на постоянной основе, а к 3 сентября была усилена тематическими событиями.

Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН, приняли участие в информационных часах, профилактических лекциях, беседах со священнослужителями, конкурсах стенной печати, а также тематических викторинах на знание основ традиционных религиозных конфессий. Посредством студий кабельного телевидения для них организовали трансляции профилактических роликов.

Памятная дата стала поводом для совершенствования знаний и умений сотрудников. В исправительном центре №1 для личного состава организовали специальную лекцию, посвященную алгоритмам выявления признаков подготовки террористических актов и четкому порядку действий при возникновении подобных угроз. В практической части мероприятия сотрудники отработали навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Подобные мероприятия направлены на формирование у осужденных устойчивого неприятия идеологии терроризма, укрепление их правосознания, а также на поддержание высокой готовности сотрудников УИС к действиям в любых нештатных ситуациях, напомнили в УФСИН.