Общество

Аптеки просят снизить стоимость услуги по вывозу мусора

04.09.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Снизить стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов попросили аптечные организации правительство. Такое письмо направили Российская ассоциация аптечных сетей и Ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма».

В документе они просят выделить для них отдельный пункт в Перечне категорий по обращению с твердыми коммунальными отходами — «фармацевтические, аптечные организации».

Ассоциации отмечают, что сейчас их в основном приравнивают к продовольственным и промтоварным магазинам, а также к административным или офисным учреждениям, пишут «Известия».

Для этих категорий стоимость услуги по вывозу мусора рассчитывается, исходя из занимаемой торговой площади, а не объема реализуемых отходов, отметили представители отрасли. По их словам, это создает сильную финансовую нагрузку на аптечные организации.

«Установленные для этих категорий нормативы по расчету цены за вывоз твердых коммунальных отходов, которые устанавливают региональные операторы, не соответствуют объему образуемых аптеками отходов и приводят к переплатам», — говорится в обращении.

Источник: Псковская Лента Новостей
