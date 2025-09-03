Общество

Скончалась учитель английского языка псковского лицея «Развитие» Маргарита Чичикова

Ушла из жизни преподавательница английского языка псковского лицея «Развитие» Маргарита Чичикова, сообщили Псковской Ленте Новостей в лицее.

Фото: Лицей «Развитие»

«Коллектив лицея "Развитие" с глубоким прискорбием сообщает о кончине Чичиковой Маргариты Александровны и выражает искренние соболезнования родным и близким. Чичикова Маргарита Александровна работала в лицее учителем английского языка, являлась заслуженным учителем Российской Федерации. Маргарита Александровна была грамотным, вдумчивым и творческим педагогом, добрым и отзывчивым человеком. Светлая ей память», - выразили соболезнования в лицее.

Похороны состоятся в субботу, 6 сентября. Проститься можно будет в 12.00 в храме Старое Вознесение, улица Советская, дом 64 а (рядом с планетарием).