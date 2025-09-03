Общество

Памятник «Танк Т-34» в Пскове отремонтировали

Ремонт памятника «Танк Т-34» завершили в Пскове, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Обновлённый и преображённый памятник освободителям Пскова «Танк Т-34» уже радует псковичей и гостей города! Менее чем за месяц нам удалось удалить всю образовавшуюся за десятилетия ржавчину, обновить покраску и привести в порядок таблицы с памятными надписями», - сообщил глава города.

Он отметил, что проект реализован совместно с Псковским отделением Сбера.

«Благодарим всех участников за вклад в сохранение исторического монумента!» - добавил Борис Елкин.