Псковичи могут направить заявки на конкурс фестиваля авторской песни «Гринландия»

Стартовал прием заявок на заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И. Д. Кобзона (0+). Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фестиваль «Гринландия», председателем которого является депутат Госдумы Олег Валенчук, — это яркое событие, прочно вошедшее в культурную жизнь не только Кировской области, но и всей страны. Его истоки уходят в далекие 80-е годы, когда на живописном берегу реки Быстрицы, среди холмов и лесов Вятского края, впервые стали собираться поклонники авторской песни.

Сегодня «Гринландия» — не просто летний фестиваль. С 2010 года это круглогодичный патриотический проект, неотъемлемой частью которого стали заочные конкурсы. Они предоставляют уникальную возможность проявить себя всем талантливым людям, независимо от места проживания.

В новом фестивальном сезоне главные темы заочного конкурса — подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны и героизм современных защитников Родины, выполняющих свой долг в зоне СВО. Тему конкурса предлагается раскрыть через такие вечные понятия, как любовь к большой и малой Родине, к родным и близким, чувство долга и верность Отечеству, дружба и взаимовыручка.

«Участие в конкурсе — значимый вклад каждого в укрепление суверенитета, справедливости, безопасности и благополучия России, в защиту высшего исторического права нашей страны быть сильной и независимой державой на мировой арене, — подчеркивает председатель фестиваля «Гринландия» Олег Валенчук. — Конкурс призван стать объединяющей силой, вдохновлять на творческое самовыражение и поддерживать патриотические чувства».

В этом году оргкомитет выделил 4 конкурсные тематики, в которых участвуют песни, стихи и видеоклипы:

«Этот день Победы» (песни, посвященные 80-летию Великой Победы);

«СВОих Россия не бросает» (о героях и воинском подвиге);

«С чего начинается Родина» (о большой и малой родине);

«Когда ты станешь большим» (о семейных ценностях).

С подробным положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте «Гринландии». Заявки на заочный конкурс принимаются до 30 марта по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Из их числа жюри конкурса, которое возглавляют заслуженный артист России Сергей Трофимов и популярный поэт-песенник Александр Шаганов, назовет имена лауреатов в каждой номинации. Все лауреаты получат денежные призы и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И. Д. Кобзона, который пройдет в июле 2026 года.