Общество

Центр соцпомощи, детский сад и библиотеки посетила делегация Псковского района в побратимском муниципалитете

Знакомством с работой объектов социальной инфраструктуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга продолжился рабочий визит делегации Псковского района в побратимский муниципальный округ «Семеновский», сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Мы посетили "Добро. Центр" Дома молодежи «Рекорд», Центр социальной помощи семьям и детям, Городскую поликлинику № 24, детского сада 135, Бронницкой и Семеновской библиотек, ознакомились с особенностями работы каждого учреждения, реализуемыми проектами, взяли на вооружение некоторые наработки, которые вполне можно применять на территории нашего муниципалитета», - сказала глава района.

Кроме того, в ходе знакомства с территориями муниципального округа «Семеновский» члены делегации осмотрели объекты благоустройства различного назначения: от зон тихого отдыха до детских и спортивных площадок, где постоянно бурлит жизнь.

«Коллеги рассказали, по каким программам они реализованы, как привлекается общественность к взаимодействию с местными властями в вопросах благоустройства, об участии в этом процессе социальных партнёров и благотворителей. Несмотря на то, что это центральный район Северной столицы, а у нас превалирующее большинство территории – сельская местность, в поиске решений вопросов благоустройства очень много общего: обменялись наработками на пользу дела. Благодарю коллег за теплый прием, насыщенную и разноплановую рабочую программу, максимально открытое общение! Ждем в гости с ответным визитом!» - подытожила Наталья Федорова.