Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове

Участника Великой Отечественной войны Федора Золотарева поздравили с днем окончания Второй мировой войны сегодня, 5 сентября, в социальном городке города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
С приветственным словом выступила министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.
Затем с концертной программой выступил Военный оркестр второй отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения. Дирижер: гвардии лейтенант Иван Галковский.
Федор Золотарев родился 21 мая 1926 года в городе Алейск Алтайского края. Школьником стал красноармейцем, в 14 лет ушел на фронт. В начале 1943 призван на военную службу, направлен в армейскую школу связи. По окончании школы получил звание сержанта. После окончания курса подготовки младших лейтенантов распределен в стрелковый полк Дальневосточного фронта, полк дислоцировался в 109-м Иманском укрепленном районе. Участник Маньчжурской операции. За добросовестную службу получил звание подполковника. Имеет многочисленные боевые награды. Есть пулевые ранения ног. Лично награжден трижды Героем Советского Союза Александром Покрышкиным трофейным баяном.
В послевоенные годы окончил общевойсковое военное училище и продолжил службу на границе с Китайской Народной Республикой. Служил в Забайкалье, на Тихом океане.
В 1955 году капитан-пограничник попал под масштабное сокращение военнослужащих армии и флота. Чуть позднее устроился инженером на псковский завод керамических конденсаторов «Тиконд». В свободное время читал лекции, был общественным преподавателем Всесоюзного общества «Знание», занимался политпросвещением военнослужащих.
После выхода на пенсию избран председателем Совета ветеранов одного из районов города Пскова.
Маньчжурская операция — наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии, проведенная 9 августа – 2 сентября во время Советско-японской войны 1945 года с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Северной Кореи, а также ликвидации военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте.