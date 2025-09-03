Общество

Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове

Участника Великой Отечественной войны Федора Золотарева поздравили с днем окончания Второй мировой войны сегодня, 5 сентября, в социальном городке города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

С приветственным словом выступила министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

«В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем самые знаменательные даты, самые важные даты. Одна из таких дат — это окончание Второй мировой войны, 3 сентября 1945 года. Эта война стала самой кровопролитной в истории человечества. Когда не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков, ни инвалидов. Но окончание этой войны стало началом нового этапа международного сотрудничества и связей. Наши солдаты внесли значимую часть в эту победу над Японией. И пусть другие страны пытаются переписать эту историю, но наш глубоко уважаемый Федор Степанович с вековой историей, не побоюсь этого слова, и непосредственный участник Маньчжурской битвы, все прекрасно знает, понимает и помнит. И мы обещаем помнить всегда. Дорогие ветераны, уважаемый Федор Степанович! Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Поздравляю вас!» - сказала Ольга Евстигнеева.

Затем с концертной программой выступил Военный оркестр второй отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения. Дирижер: гвардии лейтенант Иван Галковский.

«Преследовали японских милитаристов, а это закаленные, до зубов вооруженные. Они смелые, не такие, как немцы. И, кстати говоря, их в плен не возьмешь, а если берешь, то он от японской винтовки отмыкает штык и распарывает себе живот. Он предан императору. За каждого пленного давали большие ордена. А те, которые убегали, конечно, использовали озера, где камыш. И вот камыш отрезали, дышали через камыш, прятались в воде. Наши офицеры, конечно, заставляли солдат вытаскивать из воды пленных. Бои были страшные, но короткое время, так как наши имели превосходство в живой силе и боевой технике», - поделился воспоминаниями ветеран Федор Золотарев.

Федор Золотарев родился 21 мая 1926 года в городе Алейск Алтайского края. Школьником стал красноармейцем, в 14 лет ушел на фронт. В начале 1943 призван на военную службу, направлен в армейскую школу связи. По окончании школы получил звание сержанта. После окончания курса подготовки младших лейтенантов распределен в стрелковый полк Дальневосточного фронта, полк дислоцировался в 109-м Иманском укрепленном районе. Участник Маньчжурской операции. За добросовестную службу получил звание подполковника. Имеет многочисленные боевые награды. Есть пулевые ранения ног. Лично награжден трижды Героем Советского Союза Александром Покрышкиным трофейным баяном.

В послевоенные годы окончил общевойсковое военное училище и продолжил службу на границе с Китайской Народной Республикой. Служил в Забайкалье, на Тихом океане.

В 1955 году капитан-пограничник попал под масштабное сокращение военнослужащих армии и флота. Чуть позднее устроился инженером на псковский завод керамических конденсаторов «Тиконд». В свободное время читал лекции, был общественным преподавателем Всесоюзного общества «Знание», занимался политпросвещением военнослужащих.

После выхода на пенсию избран председателем Совета ветеранов одного из районов города Пскова.

Маньчжурская операция — наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии, проведенная 9 августа – 2 сентября во время Советско-японской войны 1945 года с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Северной Кореи, а также ликвидации военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте.