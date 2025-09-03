Общество

В ГД предложили лишать лицензии на оружие только по решению суда

Депутаты Госдумы готовят поправку в закон «Об оружии», согласно которой аннулировать лицензию на хранение и ношение оружия у гражданина, привлеченного к административной ответственности, можно будет только по решению суда. Об этом сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагаю предусмотреть в законе, чтобы при привлечении к административной ответственности суд выносил решение о лишении права ношения, хранения и использования оружия. Так будет справедливо. Так же, как суд лишает права управления транспортным средством, так же суд должен лишать права использовать охотничье оружие. Вот такая инициатива будет подготовлена и предложена для обсуждения на межфракционной рабочей группе по вопросам охоты, которую возглавляет депутат Владислав Резник», - сказал Нилов.

По его словам, лицензии на оружие нередко лишают за любые административные правонарушения, за которые предусмотрен административный арест.

«Многие охотники потеряли лицензию в том числе за то, что они совершили нарушение правил дорожного движения, например оставили место ДТП, или за мелкое хулиганство - высказывания с нецензурной бранью в общественных местах. То есть правонарушения никак не связаны с правилами хранения или применения оружия. Гражданина просто оштрафовали, а ствол изъяли», - отметил депутат.

Нилов подчеркнул, что в некоторых регионах России охота для местных жителей - это не хобби, а образ жизни и способ обеспечить пропитанием семью, пишет ТАСС.

«Охота - это возможность обеспечить семью пропитанием. У оленеводов ружье прежде всего носит охранную функцию», - добавил депутат.