Общество

Определены травы, на 30% подавляющие размножение вирусов гриппа

06.09.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Российские ученые составили растительные сборы на основе душицы, солодки и шиповника, способные подавлять на 30% размножение вариантов вирусов гриппа А. В будущем такие сборы могут стать частью комплексной терапии для людей, которым противопоказаны синтетические препараты, сообщили в пресс-службе РТУ МИРЭА.

Соавторами исследования выступили специалисты НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и Сеченовского университета. Две отобранные композиции включают 11 и 14 лекарственных растений, среди которых плоды шиповника и калины, корни солодки, трава душицы, тысячелистник и листья крапивы.

«В лабораторных условиях на клеточных культурах два из трех сборов показали способность подавлять размножение вируса гриппа А на 30%. Предложенные травяные сборы не только помогают бороться с вирусом, но и укрепляют иммунитет, что делает их перспективными для комплексной терапии гриппа. Это особенно важно в условиях растущей устойчивости вирусов к существующим препаратам и необходимости поиска безопасных природных альтернатив», - уточнили в вузе.

Грипп А остается одной из самых распространенных и изменчивых инфекций в мире. Его вирусы постоянно мутируют, что затрудняет создание эффективных вакцин и лекарств.

«Каждое растение в составе сборов было выбрано не случайно: например, солодка и тысячелистник известны своей способностью подавлять вирусы, а подорожник и душица обладают противовоспалительным и отхаркивающим действием», - пояснил Алексей Панов, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, которого цитирует пресс-служба.

Активность душицы против гриппа

Наибольшую эффективность в борьбе с вирусом гриппа А показал сбор, содержащий 11 компонентов: плоды шиповника и калины, кору дуба, корневища аира, корни солодки, траву хвоща полевого, листья подорожника, цветки бессмертника, корневища и корни элеутерококка, листья крапивы и траву душицы обыкновенной.

«Именно душица, согласно исследованиям, обладает доказанной активностью против нескольких штаммов вируса гриппа А (H1N1, H5N1 и H3N2), что, вероятно, и усилило общее противовирусное действие состава. Этот сбор не только продемонстрировал способность подавлять размножение вируса, но и показал максимальное содержание биологически активных веществ - флавоноидов, дубильных веществ и аскорбиновой кислоты, которые работают вместе, усиливая друг друга», - пояснили в РТУ МИРЭА.

Сборы демонстрируют низкую токсичность и могут применяться в безопасных концентрациях, уточняют авторы. Новые выводы способствуют выработке комплексной терапии гриппа для пациентов, которым противопоказаны синтетические препараты, пишет ТАСС.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
