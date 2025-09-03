Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
развивающие секции для детей
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Театральный ужин
День картофельного поля
Псков летние террасы
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Чем трактор лучше ламборджини
МАФы Пскова и Великих Лук
нацпроект «Молодёжь и дети»
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 03.09.2025 17:200 Псковичи и сибиряки договорились укреплять межпарламентские связи для сохранения исторической памяти 06.09.2025 18:000 Семейную пару из Псковской области наградили орденом «Родительская слава» 06.09.2025 17:300 В Пскове в 2026 году пройдет шестой экомарафон Росводресурсов «Реки бегут» 06.09.2025 17:000 «Уютный уголок» появился в Новоржеве 06.09.2025 15:000 Самовольные информационные конструкции выявили на нескольких улицах Пскова 06.09.2025 14:300 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Пскове. ФОТО. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 02.09.2025 11:113 Стали известны подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Семейную пару из Псковской области наградили орденом «Родительская слава»

06.09.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Семейную пару Нетреба из Псковской области наградили орденом «Родительская слава», говорится Указе президента Российской Федерации.

Орден «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации. Учреждён Указом президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 775

Орден вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. При награждении одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное пособие в 500 тыс. рублей (с 2022 г.)

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 224 человека
06.09.2025, 18:300 Ансамбль песни и пляски ВДВ выступил для жителей Псковского района 06.09.2025, 18:230 42 ребенка задержаны за управление транспортом в Пскове с начала года 06.09.2025, 18:000 Семейную пару из Псковской области наградили орденом «Родительская слава» 06.09.2025, 17:300 В Пскове в 2026 году пройдет шестой экомарафон Росводресурсов «Реки бегут»
06.09.2025, 17:000 «Уютный уголок» появился в Новоржеве 06.09.2025, 16:300 Профилактический рейд провели пожарные в Псковском районе 06.09.2025, 16:000 Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове 06.09.2025, 15:480 Пассажирский автобус врезался в стоящий на перекрестке автомобиль в Пскове. ВИДЕО
06.09.2025, 15:300 172-й старт «5 верст» состоялся в Пскове на набережной 06.09.2025, 15:000 Самовольные информационные конструкции выявили на нескольких улицах Пскова 06.09.2025, 14:300 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Пскове. ФОТО. ВИДЕО 06.09.2025, 14:000 Бытовку демонтировали на улице Белинского в Пскове
06.09.2025, 13:400 Российская вакцина от рака готова к применению 06.09.2025, 13:200 Псковичку госпитализировали после удаления зуба в частной клинике 06.09.2025, 13:000 Воссоздание оконных и дверных проемов продолжается в Стефановской церкви в Пскове 06.09.2025, 12:401 Жители семи районов Псковской области могли послушать концерты военных оркестров
06.09.2025, 12:200 В ГД предложили лишать лицензии на оружие только по решению суда 06.09.2025, 12:000 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» стартовал в Пскове 06.09.2025, 11:400 До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 сентября 06.09.2025, 11:200 В выходные на Земле ожидаются слабые магнитные бури
06.09.2025, 11:000 Фотофакт: У въезда на набережную в Пскове установили полусферы 06.09.2025, 10:400 Первый договор между Россией и Китаем заключили 336 лет назад в этот день 06.09.2025, 10:200 Меры социальной поддержки учащихся напомнил псковичам губернатор 06.09.2025, 10:000 В двух локнянских деревнях произойдут отключения электричества
06.09.2025, 09:400 Тройное ДТП произошло на трассе Р-23 «Псков» 06.09.2025, 09:200 «Изборское Свече» в Мальской долине. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.09.2025, 09:000 Международный день рыжих людей отмечается сегодня 05.09.2025, 22:270 Завершился первый день фестиваля воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО
05.09.2025, 22:000 Причины гормонального дисбаланса перечислила эксперт по биохакингу 05.09.2025, 21:491 Великолучане вспоминали защитников города при обороне в Ливонской войне 05.09.2025, 21:422 На Дне псковской деревни Борисовичи застройщик сдал многоквартирный дом 05.09.2025, 21:350 Псковский театр драмы опубликовал афиши октября и ноября
05.09.2025, 21:160 Привязные подъёмы аэростатов начались на фестивале в Мальской долине 05.09.2025, 21:000 МВД предупредило о направленной на пенсионеров мошеннической рассылке 05.09.2025, 20:400 Оркестровые хиты исполнили военные музыканты на площади Музейщиков в Пушкинских Горах. ФОТО 05.09.2025, 20:200 «Посвящение в учение» прошло в псковском музее
05.09.2025, 20:000 Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 05.09.2025, 19:400 Как вернуть часть расходов на обучение, рассказали псковичам в налоговой 05.09.2025, 19:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 6 сентября 05.09.2025, 19:000 Посвящение в первоклассники состоялось в Острове
05.09.2025, 18:400 Стелу в честь Героя России Владислава Макарова открыли в Невеле 05.09.2025, 18:150 Сфотографироваться с БЦОшкой и смастерить брелок предлагают псковичам 6 сентября 05.09.2025, 18:080 У «Почты России» через суд изъяли здания на улице Вокзальной в Пскове 05.09.2025, 18:000 «Семейные ценности» с Евгением Васильевым: как сберечь здоровье детей. ВИДЕО
05.09.2025, 17:580 Суд избрал для Тарасовой по делу о наркотиках запрет определенных действий 05.09.2025, 17:570 Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограничений 05.09.2025, 17:550 Псковичей приглашают на экскурсию по Варлаамовскому углу 05.09.2025, 17:510 Рисунок Виктора Цоя выставлен на аукцион со стартовой ценой 1,5 млн рублей
05.09.2025, 17:430 Михаил Ведерников: В непростых погодных условиях дорожные проекты выполнены качественно и в срок 05.09.2025, 17:390 Псковский врач объяснил, почему важно вакцинироваться 05.09.2025, 17:320 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ. ВИДЕО 05.09.2025, 17:300 Гастроэнтеролог скоро начнет работать в псковской городской детской поликлинике
05.09.2025, 17:150 Фотофакт: Площадь Музейщиков в Пушкинских Горах готова к концерту «Михайловского бастиона» 05.09.2025, 17:100 В Пскове состоялось предварительное слушание по делу журналиста Дениса Камалягина* 05.09.2025, 17:000 Полное лунное затмение смогут наблюдать псковичи 7 сентября 05.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 5 сентября
05.09.2025, 16:570 Минцифры опубликовало список работающих ресурсов при отключении интернета 05.09.2025, 16:540 Пьяного водителя-рецидивиста преследовали сотрудники ДПС в Пскове 05.09.2025, 16:450 Гуманитарную помощь на фронт отправили депутаты Псковского областного Собрания 05.09.2025, 16:442 Депутат предложил штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе
05.09.2025, 16:430 Начался ремонт дорожного покрытия вблизи жилых домов на улице Рокоссовского в Пскове 05.09.2025, 16:291 Реплика Константина Калиниченко: Импотенция, как и было сказано 05.09.2025, 16:280 Двое мужчин пострадали при опрокидывании КАМАЗа на улице Яна Райниса в Пскове 05.09.2025, 16:120 В исправительной колонии изготовили навес для сцены по заказу Псковского района
05.09.2025, 16:081 Подростка из Пустошки будут судить за фейк о готовящемся взрыве школы 05.09.2025, 15:570 Евгений Васильев: Многие люди сейчас подвержены социальной изоляции 05.09.2025, 15:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 5 сентября 05.09.2025, 15:520 «Серебряная вечеринка» и программа «Продлеваю лето» ждут гостей псковских ТЦ
05.09.2025, 15:440 Пассажир пострадала в ДТП возле моста имени 50-летия Октября в Пскове 05.09.2025, 15:430 Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!» 05.09.2025, 15:380 Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным 05.09.2025, 15:350 В Псковской области в партии молдавских слив обнаружен западный цветочный трипс
05.09.2025, 15:342 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы 05.09.2025, 15:300 2,6 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области 05.09.2025, 15:250 До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 6 сентября 05.09.2025, 15:160 Нашествие ядовитых пауков зафиксировали на юге России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru