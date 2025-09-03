Семейную пару из Псковской области наградили орденом «Родительская слава»

Семейную пару Нетреба из Псковской области наградили орденом «Родительская слава», говорится Указе президента Российской Федерации.
Орден «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации. Учреждён Указом президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 775
Орден вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. При награждении одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное пособие в 500 тыс. рублей (с 2022 г.)