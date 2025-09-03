Общество

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Новоржеве

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Новоржеве 21 сентября, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

На ярмарку приглашаются сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности, крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, облпотребсоюза, предприниматели, частные лица.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8(81143)2-15-34 или на электронную почту: novorzhev@reg60.ru, ta.mikhaylova@novorzhev@reg60.ru.

Место проведения: Базарная площадь (территория универсальной ярмарки).