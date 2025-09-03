Общество

День нефтяника отмечают 7 сентября

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Свою историю праздник ведет еще с советских времен, когда был установлен согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1965 года. А его появление напрямую связано с началом широкого освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

Статус государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках, газовые коммуникации которых создавались в рамках единой системы СССР.

Нефтяная промышленность, являющаяся одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти.

Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленностей зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан, пишет calend.ru.

Однако работа тех, кто трудится в этих отраслях, очень нелегка. Эти люди зачастую рискуют своей жизнью и здоровьем. Можно только выразить восхищение мужеством и смелостью, решительностью и находчивостью, стойкостью, терпением этих незаурядных людей.

Наряду с Россией, в первое воскресенье сентября отмечают свой профессиональный праздник нефтяники и газовики Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.