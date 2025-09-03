Общество

Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты

Работники с установленным ненормированным графиком могут быть привлечены к работе дольше положенного времени и без оплаты сверхурочных, но есть нюансы, рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Речь идет о предприятиях, где производственная необходимость диктует такой график для ряда сотрудников. Он должен быть утвержден приказом, где оговариваются основания для привлечения — например, ликвидация аварии. Оплата сверхурочных в этом случае не предусмотрена, но работникам полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней в году. Ненормированный график не может быть установлен без согласия работника, а также для тех, кто работает неполный день или смену, пишет «Прайм».

«Заставлять работника постоянно перерабатывать нельзя даже при ненормированном режиме. Иначе это уже будет считаться сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере или по выбору должен быть предоставлен отгул не менее времени, отработанного сверхурочно», — подчеркнула Красовская.

В случае нарушения прав она советует жаловаться в Государственную инспекцию труда или суд.