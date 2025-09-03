Общество

Дату последнего для подачи заявления на участие в ДЭГ назвали в избиркоме

Завтра, 8 сентября, последний день подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Пожать заявление на участие в ДЭГ можно на портале Госуслуг.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы.

Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.