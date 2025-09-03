Общество

День Бородинского сражения отмечают в России 8 сентября

8 сентября отмечается День воинской славы России — День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.

«Атака Шевардинского редута» (Литография работы Н.С. Самокиша, 1912, panoramaborodino.museum-online.moscow)

Бородинское сражение (во французской версии — «сражение на Москве-реке», фр. Bataille de la Moskowa) — крупнейшее сражение между русской и французской армиями во время Отечественной войны 1812 года, когда армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи.

Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы. К началу битвы русская армия имела 120 тысяч человек (в том числе 7 тысяч казаков, около 10 тысяч ратников и 15 тысяч рекрутов-новобранцев), 624 орудия. Французская армия насчитывала около 130-135 тысяч человек и 587 орудий.

Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов. Не случайно Наполеон назвал сражение под Бородино самым великим своим сражением, хотя его результаты более чем скромны для привыкшего к победам великого полководца.

Ведь эта битва не привела к немедленному перелому в кампании 1812 года, поскольку сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками под командованием генерала Михаила Кутузова, достаточную для победы во всей кампании.

Хотя Кутузову и пришлось оставить Москву, но последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к поражению Наполеона, пишут calend.ru.

После Бородинского сражения русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля с территории России. Французы же, наоборот, упали духом. «Великая армия» потеряла прежнюю маневренность и способность побеждать. Кутузов же развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов и к концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.

Наполеон позднее писал в мемуарах (в переводе Михневича):

«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и одержан наименьший успех».

Воспоминания Кутузова:

«Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать».

Бородинское сражение и сегодня остается памятником торжества русского оружия и важным событием истории России, в котором проявилась сила духа русского народа. А на месте битвы действует Бородинский военно-исторический музей-заповедник, где расположены более 200 памятников и памятных мест.