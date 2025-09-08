Псковичи вступили в ряды юнармейцев в День воинской славы в Пскове

8 сентября состоялась церемония вступления молодых патриотов в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Церемония приема прошла в сквере у Псковского драмтеатра, где установлен бронзовый бюст генерал-фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова.
Ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.
Приём в ряды юнармейцев принимал руководитель клуба генерал-лейтенант Валентин Костенко.