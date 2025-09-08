Общество

Проект «Эконаследие: защита Псковской и Новгородской областей» приглашает волонтеров

Проект «Эконаследие: защита Псковской и Новгородской областей» приглашает желающих присоединиться к волонтерскому движению, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Организаторы проекта сообщили, что все желающие могут присоединиться к волонтерскому движению и внести свой вклад в сохранение дикой природы. Волонтеры смогут пройти обучение основам экологии, изучить значение биоразнообразия и устойчивого развития, посетить лекции о природе родного края и экосистемах. Также участники поделятся знаниями через экоактивности и проведут уроки в школах и детских садах. В рамках программы волонтеры примут участие в экспедициях по природным зонам Псковской и Новгородской областей.

Для всех участников предусмотрена система мотивации.

К волонтерскому сообществу можно присоединиться по ссылке.

Проект поддержан Президентским фондом природы.