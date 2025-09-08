Общество

119 миллионов рублей выделили на ремонт Локнянской школы

Ремонт Локнянской школы обсудил во время рабочего совещания глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, сообщается в его Telegram-канале.

Фото: Иван Белугин / Telegram

«Сегодня провёл рабочее совещание по предстоящему в 2026 году ремонту Локнянской школы. Проектно-сметная документация уже на финишной прямой — в конце сентября она выйдет из госэкспертизы. Дальше вместе с управлением капитального строительства и министерством образования региона приступим к подготовке аукциона. Ремонт предстоит серьёзный — самый масштабный и дорогостоящий проект для Локни за последние годы. В рамках президентского нацпроекта "Молодёжь и дети" на ремонт школы направлено 119 миллионов рублей, а также будет организована закупка нового оборудование для оснащения», - сообщил Иван Белугин.

Отдельно на совещании обсуждалась организация учебного процесса на период ремонта.

«Наша задача — сделать так, чтобы детям и учителям было комфортно. Большая работа впереди, но вместе мы справимся — и у Локнянской школы появится отремонтированное, современное, удобное пространство для развития. Держу вопрос на личном контроле», - добавил глава округа.