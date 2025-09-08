Общество

Глава Псковского района обсудила социальное партнерство с заводом «Титан-Полимер»

Продолжение социального партнерства по ряду объектов в Тямшанской волости глава Псковского района Наталья Федорова обсудила с генеральным директором ООО «Титан-Полимер» Борисом Табаевым. Об этом глава сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

С начала строительства завода Псковский район и ООО «Титан-Полимер» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое успешно реализуется на протяжении последних лет. Завод активно участвует в развитии социальной сферы и инфраструктуры Тямшанской волости: ремонте Дома культуры, ФАПа, экологических и профориентационных проектах.

«С Борисом Владимировичем сформировали ключевые вопросы взаимодействия на ближайшую перспективу, определили приоритетность задач и наметили поэтапный план их реализации. После заинтересованного и конструктивного общения рассчитываю, что социальное партнерство между муниципалитетом и заводом будет успешно продолжено», — написала Наталья Федорова.