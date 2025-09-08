Королева Балтии-2025 из Великих Лук приняла участие в ТВ-программе «100 к 1»

Королева Балтии-2025 из Великих Лук Антонина Спиридонова приняла участие в телевизионной программе «100 к 1», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков».
Фотографии предоставили в дирекции конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков»
Посмотреть выпуск с участием великолучанки можно по ссылке.
«Эфир получился просто супер, мы с девочками очень довольны! Получили заряд настроения и новых эмоций», — отметила Антонина Спиридонова по итогам программы.
Также организаторы отметили, что кастинг на «Мисс и Миссис Псков-2025» продолжается.
«Становитесь участницами проекта! Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста. Антонина как раз отличный пример того, чего можно достигнуть!» - заключили организаторы.
Записаться на кастинг можно по телефону: 8-911-350-19-14 или в сообщениях группы.