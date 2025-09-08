Общество

Королева Балтии-2025 из Великих Лук приняла участие в ТВ-программе «100 к 1»

Королева Балтии-2025 из Великих Лук Антонина Спиридонова приняла участие в телевизионной программе «100 к 1», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков».

Фотографии предоставили в дирекции конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков»

«Великолукские красавицы не только красивые, но и умные! Это доказала в прямом эфире великолучанка Антонина Спиридонова — королева Балтии-2025. Она приняла участие в телевизионной программе "100 к 1" на одном из федеральных каналов. Наравне с Миссис Россия-2024 Людмилой Рожневой и другими титулованными россиянками, в составе команды "Королевы красоты", Антонина отвечала на каверзные вопросы ведущего, поддерживала интерактивный тон диалога и ловко выходила из затруднительных ситуаций», - сообщили организаторы.

Посмотреть выпуск с участием великолучанки можно по ссылке.

«Эфир получился просто супер, мы с девочками очень довольны! Получили заряд настроения и новых эмоций», — отметила Антонина Спиридонова по итогам программы.

Также организаторы отметили, что кастинг на «Мисс и Миссис Псков-2025» продолжается.

«Становитесь участницами проекта! Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста. Антонина как раз отличный пример того, чего можно достигнуть!» - заключили организаторы.

Записаться на кастинг можно по телефону: 8-911-350-19-14 или в сообщениях группы.