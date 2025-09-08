Общество

Несколько пригородных поездов временно отменят на участке Великие Луки - Назимово

Расписание движения пригородных поездов на участке Великие Луки - Назимово изменится в связи с производством работ по ремонту пути с 15 сентября по 31 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Отменяются пригородные поезда в направлении «Великие Луки»:

№6693 Осташков - Великие Луки на участке Осташков - Великие Луки (15 сентября);

№6693 Осташков - Великие Луки на участке Торопец - Великие Луки (с 16 по 30 сентября (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница));

№6693 Осташков - Великие Луки на участке Торопец - Великие Луки (с 1 по 31 октября (вторник, четверг, пятница));

№6671 Осташков - Великие Луки на участке Осташков - Великие Луки (с 16 сентября по 31 октября (суббота));

№6671 Осташков - Великие Луки на участке Торопец - Великие Луки (с 16 сентября по 31 октября (воскресенье)).

Также отменяются пригородные поезда в направлении «Бологое»:

№6694 Великие Луки - Осташков на участке Великие Луки - Торопец (с 16 по 30 сентября (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница));

№6694 Великие Луки - Осташков на участке Великие Луки - Торопец (с 1 по 31 октября (вторник, четверг, пятница));

№6672 Великие Луки - Осташков на участке Великие Луки - Осташков (с 16 сентября по 31 октября (суббота));

№6672 Великие Луки - Осташков на участке Великие Луки - Торопец (с 16 сентября по 31 октября (воскресенье)).

Из города Великие Луки до деревни Назимово действуют автобусные маршруты №139 «Великие Луки - Кунья - Назимово», №139к «Назимово - Кунья - Великие Луки», до деревни Жижица - №103 «Великие Луки - Кунья» и №125 «Кунья - Жижица».

Расписание пригородных автобусов размещено на сайте.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства приносит свои извинения за доставленные неудобства.