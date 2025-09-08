Общество

Лекторий для учащихся кадетских классов МЧС провели в Пскове

Лекторий для учащихся кадетских классов МЧС «Огонь и память. Подвиг пожарных в годы Великой Отечественной войны» прошел в Доме молодежи Пскова 10 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Надо вспоминать подвиги предшественников и нацеливаться на героические поступки», - сказала помощник руководителя регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Яна Штыкова.

Она рассказала ученикам о подвигах пожарных и замотивировала их изучать историю, а также объяснила учащимся то, с чем они смогут столкнуться в реальной работе пожарного. Например о том, что чердачные помещения обрабатывают специальными растворами против пожаров.

Помощник руководителя спросила у ребят об их кадетской жизни. По словам учеников, им нравится обучаться в кадетском классе и многие из них хотели бы связать свою жизнь со службой в МЧС.

Мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы. Организаторами выступают региональные отделения Российского военно-исторического общества и Всероссийского добровольного пожарного общества.