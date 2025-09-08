Общество

Проект «Энергосвет» реализовали на острове имени Залита

Несколько проектов по благоустройству реализованы в Псковском районе силами ТОС и муниципальных властей, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Совместные усилия администрации Псковского района и ТОС «Александровский посад», работающего на острове Залита, межселенной территории Талабских островов, увенчались успехом: проект «Энергосвет» реализован. В его рамках на средства муниципального гранта выполнены работы по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие, установлено семь дополнительных светильников на острове имени Залита.

Проект «Парк "Память поколений"» реализовали активисты ТОС «Адворицы» совместно с администрацией Тямшанской волости на средства регионального гранта. Цель достигнута – подготовлена и благоустроена территория, которая теперь стала местом для проведения патриотических мероприятий и приобщения жителей деревни к комфортному совместному активному времяпрепровождению. Здесь установлены воркаут-площадка, информационный стенд с материалами патриотической направленности, комплекс для игры в волейбол, скамейки и урны, подготовлено место для посадки деревьев при участии в акции «Сад памяти».

В деревне Липеты Карамышевской волости на средства одного гранта реализовали две важные задачи. Благоустроили два братских захоронения, расположенных вблизи населенного пункта – обработали территории гербицидом от сорняков, выровняли грунт, уложили геотекстиль и тротуарную плитку, покрасили оградки, посадили туи. Кроме этого, обустроили в дерене уличное освещение – закупили и установили светодиодные энергосберегающие светильники.