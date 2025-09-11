Общество

День семейного общения празднуют 3 сентября

День семейного общения отмечается 12 сентября, главная цель которого – ещё раз напомнить о ценности семьи в жизни человека, а также – это и прекрасный повод провести время вместе с родными людьми.

Родиной праздника является один из российских регионов – Ульяновская область, где инициаторами учреждения такого дня, с целью поддержки и сохранения семьи, в начале 2000-х годов выступили представители общественности. Администрация региона идею поддержала, и в 2009 году День семейного общения был официально утвержден региональным законом № 65-ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской области», как памятная дата, пишет calend.ru.

Конечно же, в современном высокотехнологичном мире с его скоростями и «дистанционным» образом жизни многие не имеют возможности уделить достаточно времени родным людям. И все же нельзя забывать про живое общение. Поэтому и был учреждён сегодняшний праздник. Ведь семейное общение сближает людей, делает семью крепче и счастливее. А может в этот день родится и какая-то семейная традиция (или вспомнится старая), которая поможет ещё больше сплотиться вашей семье.