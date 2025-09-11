Общество

Обновлённый памятник на месте захоронения партизан-разведчиков установили в Псковском районе

Обновленный памятник на месте захоронения погибших партизан-разведчиков из специального отряда «Бороды» установили в Краснопрудской волости Псковского района сегодня, 11 сентября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ Telegram-канал

«Ранее здесь была небольшая табличка, которая теперь будет храниться в музее Москвинской школы, ученики которой в этот день были с нами», - рассказала она.

На открытии присутствовали глава волости Александр Васильев, под чьим руководством на территории проводится масштабная историко-патриотическая работа, дочь героя-партизана Михаила Малышева Галина Смирнова, ветеран Вооруженных сил, воин-афганец Николай Сидоров, писатель-краевед Юрий Алексеев.

«Трудом и стараниями этих людей мы храним, восстанавливаем и передаем память о героях Великой Отечественной войны нашей молодежи», - отметила Наталья Федорова.

На памятнике три имени: Евгения Екимова, Михаил Малышев, Алексей Федоров. Они и еще 70 их товарищей по партизанскому отряду «Бороды» внесли свой вклад в Великую Победу.