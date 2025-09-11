Общество

Общественники направят на выборы более 50 тысяч наблюдателей

Общественные палаты РФ и регионов направят на избирательные участки выборов более 50 тысяч наблюдателей, сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан и исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

«По образовательной программе НОМ и ОПРФ подготовлено 72 879 в 56 регионах России. На избирательные участки будет направлено 51 158 общественных наблюдателей (от ОП РФ и общественных палат субъектов). Инфраструктура общественного наблюдения полностью готова к ЕДГ, постоянный мониторинг голосования будут проводить региональные общественные штабы, они участвовали в подготовке наблюдателей, будут держать с ними связь все дни голосования, реагировать на сигналы о нестандартных ситуациях и публично давать объективную оценку», — сказала она.

12 сентября в 81 регионе РФ стартуют выборы, которые продлятся до воскресенья. В 20 субъектах россияне будут избирать губернаторов, еще в 11 — депутатов в заксобрания, а в 25 городах — представителей в муниципальные органы власти. Всего запланировано более 5 тыс. кампаний разного уровня, пишут «Известия».

«Для проведения ЕДГ создадут более 49,5 тыс. участков, а также 42 избирательные комиссии», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.