Зафиксирован 13-й с начала года случай незаконного ввоза мяса из Беларуси через Псковскую область

На территории Псковской области зафиксирован 13-й с начала года случай незаконного ввоза мясосырья из Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-белорусской границе РФ в Себежском районе государственный инспектор управления Россельхознадзора приостановил незаконное перемещение партии бескостной говядины в блоках весом 100 килограмм, перевозимой в транспортном средстве, не оснащенном необходимым при транспортировке и хранении мясосырья холодильным оборудованием.

В ходе проведения ветеринарного контроля специалист ведомства установил отсутствие маркировки на товаре и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение партии говядины. С начала 2025 года это 13-й случай выявления перемещения мясосырья (говядины и субпродуктов говяжьих) неустановленного происхождения, следующего с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию в неизвестном направлении. Общий объем товара, запрещенного к ввозу, составил почти 17 тонн.

Перемещение мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар вернули в Республику Беларусь.