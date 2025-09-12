Общество

В учреждениях УИС Псковской области проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Жизнь»

Акция ежегодно проводится в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона и посвящена Всемирному дню предотвращения самоубийств, который отмечается 10 сентября. Основная цель – профилактика аутоагрессивного поведения посредством формирования твердых жизненных позиций и позитивного взгляда на преодоление трудностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области.

В рамках акции сотрудниками психологических лабораторий проведен комплекс информационно-просветительских и профилактических мероприятий. Осужденные выполняли специальные упражнения на тренингах и групповых психокоррекционных занятиях, принимали активное участие во встречах со священнослужителями, а также в беседах и дискуссиях по теме взаимо- и самопомощи при возникновении критической жизненной ситуации. Обменивались опытом в преодолении стресса, рисовали агитационные плакаты и стенгазеты, учились снимать эмоциональное перенапряжение в процессе занятий арт-терапией.

Кроме того, для них был организован просмотр социальных роликов и документальных фильмов профилактической направленности, чтение и обсуждение тематической литературы.

Как отметила начальник психологической службы регионального УФСИН Ольга Волкова, участие в подобных мероприятиях оказывает благотворное влияние на осужденных, помогая им переосмыслить жизненные ценности и взглянуть на личные трудности под новым углом. Это, в свою очередь, стимулирует поиск созидательных путей к достижению внутренней гармонии и преодолению сложных жизненных обстоятельств.