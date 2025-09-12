Общество

Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников, заявил председатель

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что учебный день старшеклассника с дорогой и домашними заданиями занимает около 12 часов, что негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, по его словам, депутатам ГД будет правильно вернуться к рассмотрению вопроса о чрезмерной нагрузке на школьников.

«В таком случае распорядок дня старшеклассника может выглядеть примерно так: 8.00-14.00 — учеба в школе; 14.00-16.00 — дорога домой и короткий отдых; 16.00-19.30 — выполнение домашней работы. Исходя из этого получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. Проблемы остаются. А значит, правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников», — написал Вячеслав Володин в своем канале в «Мах».

Председатель Госдумы отметил, что при таком распорядке дня школьника у него не остается времени на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей. Кроме того, по его мнению, это «негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации», а также приводит к формальному выполнению домашнего задания, особенно с учетом современных технологий.

«Причем предварительный анализ, проведенный комитетом Государственной Думы по просвещению, показал, что разработанные в 2025 году министерством рекомендации к вариантам расписания уроков не являются обязательными. Иными словами, 3,5 часа — это не максимум. Может быть больше», — добавил он.