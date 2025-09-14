Общество

Росгвардейцы в Псковской области изъяли 16 единиц оружия за неделю

С 8 по 14 сентября сотрудники управления Росгвардии по Псковской области провели 48 проверок на предмет обеспечения сохранности оружия у граждан, в результате которых было выявлено 10 административных правонарушений и изъято 16 единиц оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе проверок, проводимых подразделениями лицензионно-разрешительной работы, росгвардейцы выявили нарушения, касающиеся оборота оружия.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия о важности своевременной перерегистрации разрешений. Для этого необходимо обратиться в подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) по месту жительства не позднее чем за 30 суток до окончания срока действия разрешения на хранение и ношение оружия.