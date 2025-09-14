Общество

Сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2025» пройдет в Пскове

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2025» пройдет в Пскове 4 октября, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: официальный канал Псковской области

Торговые ряды расположатся на улице Карла Маркса (между улицей Воровского и площадью Ленина).



Ярмарка объединит фермеров и представителей предприятий агропромышленного комплекса из всех муниципальных образований. Аграрии презентуют жителям и гостям Пскова мясную и рыбную продукцию, хлебные и кондитерские изделия, товары птицеводства и пчеловодства, овощи, фрукты и ягоды, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.