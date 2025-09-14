Общество

Для победителей конкурса к годовщине МЧС Псковской области организовали экскурсию в авиацентр

Для победителей конкурса к годовщине МЧС Псковской области организовали экскурсию в авиацентр «Серёдка», сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС.

Фото: МЧС Псковской области

Завершился первый этап конкурса рисунков, посвященный 35-й годовщине ведомства. По итогам конкурса жюри определили лучшие работы во взрослой и детской категории конкурсантов.

Для победителей была организована экскурсия в авиацентр «Серёдка». На аэродроме они смогли не только увидеть различные модели самолетов малой авиации, но и даже побывать на месте пилота. На все интересующие вопросы гостей ответили опытные пилоты-инструкторы.