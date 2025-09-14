Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Открытие ресторана GURAVI
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 14.09.2025 17:580 Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе 16.09.2025 08:200 Переход на электронные медкнижки продлили до 1 сентября 2026 года 16.09.2025 08:000 Более 200 подростков в России находятся в списке террористов и экстремистов 16.09.2025 07:000 Международный день охраны озонового слоя отмечают 16 сентября 15.09.2025 22:000 Офтальмолог назвал основные причины ухудшения зрения у людей 15.09.2025 22:000 Эксперт оценил масштабы зависимости от вейпов среди российской молодежи
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 15.09.2025 08:382 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 200 подростков в России находятся в списке террористов и экстремистов

16.09.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России. Об этом свидетельствуют данные из базы Росфинмониторинга.

Согласно данным базы, сейчас в перечне террористов и экстремистов находятся два 14-летних подростка, 35 - 15-летних, 61 и 114 человек в возрасте 16 и 17 лет соответственно. Всего в базе находятся 212 несовершеннолетних.

В июле, как следовало из базы Росфинмониторинга, с которой ознакомилось РИА Новости, в перечне террористов и экстремистов в России находились более 150 подростков от 14 до 17 лет.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 32 человека
16.09.2025, 08:200 Переход на электронные медкнижки продлили до 1 сентября 2026 года 16.09.2025, 08:000 Более 200 подростков в России находятся в списке террористов и экстремистов 16.09.2025, 07:300 Зарплатное неравенство в России снизилось до минимальных 7,5 раза 16.09.2025, 07:000 Международный день охраны озонового слоя отмечают 16 сентября
15.09.2025, 22:190 Водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу в Пскове и устроил лобовое столкновение. ФОТО 15.09.2025, 22:000 Эксперт оценил масштабы зависимости от вейпов среди российской молодежи 15.09.2025, 22:000 Офтальмолог назвал основные причины ухудшения зрения у людей 15.09.2025, 21:400 Псковский суд рассмотрел дело о ввозе в Россию вещества, похожего на наркотик
15.09.2025, 21:380 В Острове 57-летняя женщина пострадала после падения на электросамокате 15.09.2025, 21:200 Чемпионат области по силовому экстриму прошел в Пскове 15.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 16 сентября 15.09.2025, 20:530 ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице»
15.09.2025, 20:460 В Пустошкинском районе водитель сгорел в автомашине после ДТП 15.09.2025, 20:400 Сотрудники псковского музея стали слушателями множества площадок на форуме объединенных культур 15.09.2025, 20:202 Фотофакт: У здания «Псковавтотранс» исчез памятник автобусу-труженику 15.09.2025, 20:000 Продолжаются реставрационные работы в храме Архангела Михаила в Псковском районе
15.09.2025, 19:400 Познавательная программа «Живешь каково – и здоровье таково!» прошла для школьников в псковском музее 15.09.2025, 19:200 Для победителей конкурса к годовщине МЧС Псковской области организовали экскурсию в авиацентр 15.09.2025, 19:000 За лето псковский музей посетили 315 тысяч человек 15.09.2025, 18:400 В будущем работа над проектами может быть равноценно распределена между человеком и нейросетью
15.09.2025, 18:340 Попытка повернуть не из той полосы привела к ДТП на площади Победы 15.09.2025, 18:200 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2025» пройдет в Пскове 15.09.2025, 18:100 «Беседка»: «Бизнесград» на автофестивале к 25-летию ПЛН 15.09.2025, 18:050 Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша. ВИДЕО
15.09.2025, 18:030 У большинства респондентов ПЛН началась «ломка» из-за отсутствия интернета 15.09.2025, 18:000 Делегация Псковской области представляет регион на фестивале «Российская студенческая весна» 15.09.2025, 17:560 «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025. ВИДЕО 15.09.2025, 17:550 Ручной труд – новая роскошь: зарплаты псковских рабочих обогнали офисные профессии
15.09.2025, 17:510 Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша 15.09.2025, 17:470 Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав избирателей при выездном голосовании 15.09.2025, 17:410 «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом. ВИДЕО 15.09.2025, 17:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 сентября
15.09.2025, 17:360 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025. ВИДЕО 15.09.2025, 17:340 Собственника старинного жилого дома в Пскове хотят оштрафовать через суд 15.09.2025, 17:230 День в истории ПЛН. 15 сентября 15.09.2025, 17:130 Научная ассамблея географов-обществоведов проходит в Пскове
15.09.2025, 17:090 Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области 15.09.2025, 17:060 Завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства для ветеранов СВО 15.09.2025, 17:050 В Пскове названы победители регионального этапа национальной премии «Человек труда» 15.09.2025, 17:000 Женщина пострадала в массовой аварии на трассе Р-23 «Псков»
15.09.2025, 16:590 Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу 15.09.2025, 16:470 «Управляйка» оспаривает штраф за несвоевременный ремонт подъезда дома в Пскове  15.09.2025, 16:390 Дополнительный прием заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области 15.09.2025, 16:350 Снова понедельник, я снова иду на любимую работу
15.09.2025, 16:320 Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» пройдет в Пскове 15.09.2025, 16:180 Росгвардейцы в Псковской области изъяли 16 единиц оружия за неделю 15.09.2025, 16:160 Игорь Иванов принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда в «Сириусе» 15.09.2025, 16:060 «Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету
15.09.2025, 15:570 Свыше 8,5 тысячи суточных цыплят прошли ветконтроль на границе в Псковской области 15.09.2025, 15:440 Суд помог великолучанину, чей автомобиль находится в неподтвержденном розыске Интерпола 15.09.2025, 15:380 Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах 15.09.2025, 15:250 Начальника испытательного центра Псковского электромашиностроительного завода будут судить за смерть человека
15.09.2025, 15:130 Эксперты рассказали, как сэкономить сотни тысяч рублей на внедрении ИИ-агента в бизнес 15.09.2025, 15:040 Порядка 800 тысяч рублей лишились великолучане после общения с мошенниками 15.09.2025, 14:500 ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове 15.09.2025, 14:401 Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам
15.09.2025, 14:270 Облачная погода с дождями ожидается в Псковской области 16 сентября 15.09.2025, 14:260 Вендор НОТА раскрыл план развития продуктов до конца года 15.09.2025, 14:170 Выпущена в свет монография «Средневековая архитектура Изборска» 15.09.2025, 14:070 Mercedes загорелся на автозаправке «Лукойл» в Печорах
15.09.2025, 13:560 Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать 15.09.2025, 13:461 Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой 15.09.2025, 13:350 Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН 15.09.2025, 13:250 Островский район ускоряет догазификацию: жители получат доступ к голубому топливу
15.09.2025, 13:140 Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий 15.09.2025, 13:070 Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная 15.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025 15.09.2025, 12:590 За неделю в Псковской области в результате ДТП погибли пять человек
15.09.2025, 12:550 На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол 15.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом 15.09.2025, 12:301 Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% 15.09.2025, 12:250 Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав
15.09.2025, 12:150 Псковская область сохранила 55 место в России по уровню безработицы 15.09.2025, 12:100 «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025 15.09.2025, 12:090 Движение поездов на участке Петербург – Луга восстановлено по всем путям 15.09.2025, 12:060 Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru